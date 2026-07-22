Jeu de Piste Historique sur la Seine Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Jeu de Piste Historique sur la Seine
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Nous vous proposons un jeu de piste captivant sur la Seine, où les participants auront l’occasion de découvrir l’histoire fascinante du vieux moulin du 16ème siècle, majestueusement situé au-dessus de la Seine, à proximité du château médiéval des Tourelles. Les aventuriers pourront même passer sous ce monument historique. .
Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 79 79 56 71
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English : Jeu de Piste Historique sur la Seine
L’événement Jeu de Piste Historique sur la Seine Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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