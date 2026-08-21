Jeu de piste immersif sur les métiers lontan de La Réunion, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Jeu de piste immersif sur les métiers lontan de La Réunion Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des animations mises en place sur l’esplanade du front de mer de Saint-Benoît pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, participez au jeu de piste pour découvrir les métiers traditionnels de La Réunion avec la présence de comédiens costumés, par Jeux et Enquêtes 974 !

Animation sous forme de jeu de piste semi-numérique permettant au public de découvrir les métiers traditionnels à travers des photographies anciennes, des énigmes et des défis d’observation. À l’aide d’un smartphone, les participants explorent les années 1920 à 1960 et découvrent les savoir-faire qui ont marqué l’histoire de l’île. Sur le parcours vous rencontrerez des comédiens professionnels costumés incarnant les métiers lontan.

Durée : environ 30 minutes

Jeu familial, à partir de 5 ans

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Participez au jeu de piste pour découvrir les métiers traditionnels de La Réunion avec la présence de comédiens costumés, par Jeux et Enquêtes 974 !

© Jeux et enquêtes 974