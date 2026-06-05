AGENDA · Sens
Jeu de piste, Médiathèque la Ruche, Sens
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque la Ruche · Sens
Informations pratiques
Jeu de piste Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque la Ruche Yonne
Accès libre sans limitation de place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement national Biblis en folie, la médiathèque la Ruche vous invite à redécouvrir vos différents espaces sous la forme d’un jeu de piste, à partir de 7 ans.
Médiathèque la Ruche 7 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 88 13 http://www.bibliotheques-sens.fr/
Biblis en folie 2026
©ville de Sens
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