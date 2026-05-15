Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée La restauration d’œuvres d’art Musée de Sens Sens

Visite guidée La restauration d’œuvres d’art Musée de Sens Sens dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée La restauration d’œuvres d’art

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Découvrez les secrets de la restauration et ses enjeux à travers les œuvres récemment restaurées du musée de Sens.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée La restauration d’œuvres d’art

L’événement Visite guidée La restauration d’œuvres d’art Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)