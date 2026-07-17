Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde », Archives départementales Des Vosges, Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde » Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h15, 16h45 Archives départementales Des Vosges Vosges
jusqu’au 18/09/26
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
En 1905, un défi hors du commun est lancé : faire voyager une carte postale autour du monde en un temps record. Aidez-la à franchir chaque étape, déjouez les obstacles rencontrés en chemin et assurez sa livraison à son destinataire final avant l’échéance !
A destination d’un public ado/adulte.
Durée : 1h00.
Sur inscription, jusqu’au 18/09/26.
Dimanche 20 septembre : 14h00 ; 15h15 ; 16h45.
Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]
Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde »
©CD88 / ADV
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