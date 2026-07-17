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Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde », Archives départementales Des Vosges, Épinal

dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal

Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde », Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Des Vosges
Adresse
3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
jusqu’au 18/09/26

Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde » Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h15, 16h45 Archives départementales Des Vosges Vosges

jusqu’au 18/09/26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

En 1905, un défi hors du commun est lancé : faire voyager une carte postale autour du monde en un temps record. Aidez-la à franchir chaque étape, déjouez les obstacles rencontrés en chemin et assurez sa livraison à son destinataire final avant l’échéance !
A destination d’un public ado/adulte.
Durée : 1h00.
Sur inscription, jusqu’au 18/09/26.
Dimanche 20 septembre : 14h00 ; 15h15 ; 16h45.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]
Jeu de piste « Mission carte postale express autour du monde »

©CD88 / ADV

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