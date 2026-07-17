Jeu de piste : « Murmures d’Architectures », Place du château, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg
Informations pratiques
Jeu de piste : « Murmures d’Architectures » 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin
RDV sur le stand pour récupérer le jeu de piste ! A partir 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au détour des rues de Strasbourg, venez découvrir toutes les facettes du style gothique ! Du Moyen Âge à aujourd’hui, celui-ci fascine et inspire les petit·es comme les grand·es. À l’occasion des 800 ans de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame en 2026, ouvrez grand vos yeux !
Le 5e lieu vous propose d’élucider les secrets de nos géants de grès. Contreforts, linteaux et rosaces n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
Alors, laissez-vous guider par le murmure des gargouilles… sur les traces d’un style frissonnant !
Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Au détour des rues de Strasbourg, venez découvrir toutes les facettes du style gothique ! Du Moyen Âge à aujourd’hui, celui-ci fascine et inspire les petit·es comme les grand·es. À l’occasion des 800…
© La Phratrie
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