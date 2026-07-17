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Jeu de piste : « Murmures d’Architectures », Place du château, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Jeu de piste : « Murmures d’Architectures », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
RDV sur le stand pour récupérer le jeu de piste ! A partir 10 ans

Jeu de piste : « Murmures d’Architectures » 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

RDV sur le stand pour récupérer le jeu de piste ! A partir 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au détour des rues de Strasbourg, venez découvrir toutes les facettes du style gothique ! Du Moyen Âge à aujourd’hui, celui-ci fascine et inspire les petit·es comme les grand·es. À l’occasion des 800 ans de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame en 2026, ouvrez grand vos yeux !
Le 5e lieu vous propose d’élucider les secrets de nos géants de grès. Contreforts, linteaux et rosaces n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
Alors, laissez-vous guider par le murmure des gargouilles… sur les traces d’un style frissonnant !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
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© La Phratrie

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