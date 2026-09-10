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AGENDA · Pierrelatte

Jeu de piste, Office de Tourisme, Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Pierrelatte

Jeu de piste, Office de Tourisme, Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme

Jeu de piste 19 et 20 septembre Office de Tourisme Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

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1 livret gratuit (1 par famille) est à récupérer à l’Office de Tourisme le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h.

Office de Tourisme Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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©Ministère de la Culture

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