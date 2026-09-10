Jeu de piste, Office de Tourisme, Pierrelatte
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Pierrelatte
Informations pratiques
Jeu de piste 19 et 20 septembre Office de Tourisme Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
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1 livret gratuit (1 par famille) est à récupérer à l’Office de Tourisme le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h.
Office de Tourisme Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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©Ministère de la Culture
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