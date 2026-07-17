Jeu de piste patrimonial, Médiathèque, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Jeu de piste patrimonial Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Médiathèque Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Devenez contributeur du savoir à travers un safari photo, une cartopartie et une session d’enregistrement au cœur du vieux village de Canet.

Une activité à faire seul ou en famille.

Médiathèque 4 avenue de Perpignan, 66140 Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

Devenez contributeur du savoir à travers un safari photo, une cartopartie et une session d’enregistrement au cœur du vieux village de Canet.

©mairie de Canet en Roussillon