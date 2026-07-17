Jeu de piste patrimonial, Médiathèque, Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Jeu de piste patrimonial Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Médiathèque Pyrénées-Orientales
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Devenez contributeur du savoir à travers un safari photo, une cartopartie et une session d’enregistrement au cœur du vieux village de Canet.
Une activité à faire seul ou en famille.
Médiathèque 4 avenue de Perpignan, 66140 Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
Devenez contributeur du savoir à travers un safari photo, une cartopartie et une session d’enregistrement au cœur du vieux village de Canet.
©mairie de Canet en Roussillon
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