Triguères

Jeu de piste

Allée des Acacias Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! Dès 6 ans. Sur réservation (10 personnes max.)

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Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23

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English :

Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères! Ages 6 and up. Bookings required (10 people max.)

L’événement Jeu de piste Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO