Jeu de piste Triguères
Jeu de piste Triguères samedi 11 juillet 2026.
Triguères
Jeu de piste
Allée des Acacias Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! Dès 6 ans. Sur réservation (10 personnes max.)
Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! Dès 6 ans. Sur réservation (10 personnes max.) .
Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23
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English :
Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères! Ages 6 and up. Bookings required (10 people max.)
L’événement Jeu de piste Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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