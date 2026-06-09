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Jeu de piste Triguères

Jeu de piste Triguères

Jeu de piste Triguères samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Allée des Acacias

Ville : 45220 Triguères

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Triguères

Jeu de piste

Allée des Acacias Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! Dès 6 ans. Sur réservation (10 personnes max.)
Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! Dès 6 ans. Sur réservation (10 personnes max.)   .

Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23 

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English :

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L’événement Jeu de piste Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO

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