Triguères

Lectures enfant

Allée des Acacias Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées.

Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées. .

Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23

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English :

Come and make yourself comfortable inside for a moment of softness and wonder, the time for a few enchanting readings.

L’événement Lectures enfant Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO