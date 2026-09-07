AGENDA · Wattrelos
Jeu de rôle, Bibliothèque, Wattrelos
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos
Informations pratiques
Jeu de rôle Samedi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque Nord
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Sur le thème de la Méditerranée Jeu de role Méditerranée
Droit réservé
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