Jeu d’enquête Crime à Saché ! Saché
vendredi 23 octobre 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Jeu d’enquête Crime à Saché !
rue du Château Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-30 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30
3 juin 1845. Angélique, la cuisinière du château de Saché, vient d’être assassinée. Vautrin, le chef de la Police, se trouve sur place pour enquêter. Jouez entre amis ou en famille pour trouver le coupable !
3 juin 1845. Angélique, la cuisinière du château de Saché, vient d’être assassinée. Vautrin, le chef de la Police, se trouve sur place pour enquêter. Jouez entre amis ou en famille pour trouver le coupable ! .
rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr
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English :
june 3rd, 1845. Angélique, the cook at Château de Saché, has just been murdered. Vautrin, the Chief of Police, is on the spot to investigate. Play with friends and family to find the culprit!
L’événement Jeu d’enquête Crime à Saché ! Saché a été mis à jour le 2026-04-03 par Conseil Départemental 37
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