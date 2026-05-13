Jeu d’enquête Le crime étrange, La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon, Courlay

Jeu d’enquête Le crime étrange Samedi 23 mai, 17h00 La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon Deux-Sèvres

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Un meurtre a été commis… et c’est à vous de résoudre le mystère !

Lors de cette soirée, les participants doivent enquêter sur le meurtre d’un cousin de la famille Balzan, en découvrant qui parmi les suspects est le coupable, avec quelle arme le crime a été commis, et pourquoi. Les joueurs se déplacent à travers les différentes salles du musée pour recueillir des indices et faire des déductions. Saurez-vous retrouver le meurtrier ?

Ce jeu est une adaptation du roman « Le crime étrange de Lise Balzan » de l’écrivain Deux-Sévrien, Ernest Pérochon qui a usé ses fonds de culotte sur les bancs de l’école de la Tour Nivelle !

Les visiteurs noctambules auront la possibilité de revêtir la tenue d’écolier et d’écrire au porte-plume la morale du jour dans la salle de classe 1900.

La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon La Tour Nivelle 79 440 Courlay Courlay 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr http://www.facebook.com/pg/La-Tour-Nivelle-232414193484690 Parking

Un meurtre a été commis… et c’est à vous de résoudre le mystère !

©La Tour Nivelle