Jeu d’enquête « Vol au musée de la Chaussure », Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère

Jeu d’enquête « Vol au musée de la Chaussure » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la chaussure Drôme

places limitées, réservation nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

A vous de relever le défi ! En équipe de 1 à 4 personnes, à l’aide d’une tablette numérique, menez l’enquête dans les espaces du musée pour tenter de découvrir qui a volé les célèbres souliers d’or. Une nouvelle manière de parcourir nos collections et de découvrir les métiers du musée. Inscription en ligne, places limitées.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0475055181 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-romans26.fr »}, {« owner »: {« uid »: 4242952, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-17T11:34:25.016Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « ru00e9servation sur www.museedelachaussure.frn », « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « publicsmusee@ville-romans26.fr », « response »: {« passId »: 407196459, « isPending »: false, « addressId »: 648136}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « publicsmusee@ville-romans26.fr », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T11:34:24.512Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2248611, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T11:34:24.703Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 455095339, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779553800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T11:34:25.015Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/407196459 »}] La chaussure y apparaît comme témoin de civilisation et source d’inspiration à travers une collection encyclopédique représentative de cinq continents, de l’Antiquité au XXIe siècle. L’histoire mondiale de l’humanité chaussée de l’Antiquité à nos jours, est contée en dix-huit cellules. Des modèles d’exception d’André Perugia aux éblouissantes créations de Roger Vivier, en passant par Pfister, Sarkis Der Balian… les formes du XXe siècle se déclinent au pluriel et emboitent le pas sur le XXIe siècle. Une salle est consacrées aux entreprises chaussures du territoire. Ensemble de peintures liées au thème de la chaussure, « il y a la conviction, attendue mais forte – forte de son évidence -, que les objets sont et seront toujours mieux compris quand ils sont représentés en situation, intégrés à une scène ou à une représentation de la vie quotidienne… ».

A vous de relever le défi ! En équipe de 1 à 4 personnes, à l’aide d’une tablette numérique, menez l’enquête dans les espaces du musée pour tenter de découvrir qui a volé les célèbres souliers d’or.…

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