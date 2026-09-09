Jeu des cartes postales, Sommet du Puy-de-Dôme, Orcines

Informations pratiques

Jeu des cartes postales 19 et 20 septembre Sommet du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les Journées du Patrimoine, découvrez le puy de Dôme comme vous ne l’avez jamais connu !

Partez à la découverte du sommet et remontez le temps à travers d’anciennes cartes postales !

Récupérez votre jeu de cartes à l’Espace Grand Site de France, munissez-vous de votre téléphone ou appareil photo, puis partez à la recherche des lieux où ces photos ont été prises.

Observez, cherchez, comparez… et tentez de retrouver le point de vue exact !

Une fois votre mission terminée, rapportez les cartes à l’Espace Grand Site de France… une petite surprise vous attend !

•Gratuit, en continu de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

•Tout public

> Billet de train à la charge des participants (attention aux horaires de départ, voir http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/horaires-du-train/ )

> Prévoir un équipement adapté à la météo et au climat de montagne (vêtements chauds, sac à dos, bouteilles d’eau, chapeau, crème solaire…)

Sommet du Puy-de-Dôme Panoramique des Dômes 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/horaires-du-train/ »}]

Pour les Journées du Patrimoine, découvrez le puy de Dôme comme vous ne l’avez jamais connu !

©CD63