Jeu des cartes postales, Sommet du Puy-de-Dôme, Orcines
samedi 19 septembre 2026 · Sommet du Puy-de-Dôme · Orcines
Informations pratiques
Jeu des cartes postales 19 et 20 septembre Sommet du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Pour les Journées du Patrimoine, découvrez le puy de Dôme comme vous ne l’avez jamais connu !
Partez à la découverte du sommet et remontez le temps à travers d’anciennes cartes postales !
Récupérez votre jeu de cartes à l’Espace Grand Site de France, munissez-vous de votre téléphone ou appareil photo, puis partez à la recherche des lieux où ces photos ont été prises.
Observez, cherchez, comparez… et tentez de retrouver le point de vue exact !
Une fois votre mission terminée, rapportez les cartes à l’Espace Grand Site de France… une petite surprise vous attend !
•Gratuit, en continu de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
•Tout public
> Billet de train à la charge des participants (attention aux horaires de départ, voir http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/horaires-du-train/ )
> Prévoir un équipement adapté à la météo et au climat de montagne (vêtements chauds, sac à dos, bouteilles d’eau, chapeau, crème solaire…)
Sommet du Puy-de-Dôme Panoramique des Dômes 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/horaires-du-train/ »}]
Pour les Journées du Patrimoine, découvrez le puy de Dôme comme vous ne l’avez jamais connu !
©CD63
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