Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges
Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des musées, venez traquer en famille les erreurs qui se sont glissées sur les reproductions des œuvres contemporaines accueillies au musée dans le cadre de l’exposition estivale Lecture(s) .
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées
L’événement Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole
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