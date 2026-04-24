Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des musées, venez traquer en famille les erreurs qui se sont glissées sur les reproductions des œuvres contemporaines accueillies au musée dans le cadre de l’exposition estivale Lecture(s) .

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées

L’événement Jeu des sept erreurs Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole