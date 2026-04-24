Jeu d’exploration SUCETTES DÉTAILS Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges
Jeu d’exploration SUCETTES DÉTAILS Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Jeu d’exploration SUCETTES DÉTAILS Nuit européenne des musées
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, venez découvrir le musée des Beaux-Arts autrement ! Dans tout le musée, partez à la recherche des œuvres correspondant au détail de votre sucette. Il s’agit d’un jeu d’exploration et de lecture … d’images pour les tout-petits et leurs parents.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Jeu d’exploration SUCETTES DÉTAILS Nuit européenne des musées
L’événement Jeu d’exploration SUCETTES DÉTAILS Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole
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