Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ? Le Hangar Zéro Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ?

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2026, le Hangar Zéro vous invite à redécouvrir l’histoire du quartier de l’Eure à travers un parcours photographique ludique et intergénérationnel.

L’objectif retrouver ces emplacements, les photographier aujourd’hui et observer les transformations du paysage urbain au fil du temps.

Une invitation à explorer le quartier autrement, entre mémoire, patrimoine, découvertes et regard contemporain. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ?

L’événement Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ? Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie