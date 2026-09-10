Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ? Le Hangar Zéro Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ?
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2026, le Hangar Zéro vous invite à redécouvrir l’histoire du quartier de l’Eure à travers un parcours photographique ludique et intergénérationnel.
L’objectif retrouver ces emplacements, les photographier aujourd’hui et observer les transformations du paysage urbain au fil du temps.
Une invitation à explorer le quartier autrement, entre mémoire, patrimoine, découvertes et regard contemporain. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
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English : Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ?
L’événement Jeu Et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ? Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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