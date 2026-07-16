Jeu « Explorateurs, l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers

Informations pratiques

Jeu « Explorateurs, l’hôtel de ville » 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Poitiers Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel de Ville de Poitiers est une remarquable réalisation architecturale du XIXe siècle, riche de symboles célébrant la ville et le pouvoir municipal.

À l’aide d’un livret-jeux, les enfants pourront explorer l’édifice de manière ludique et en percer tous les secrets.

Livret disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

L’Hôtel de Ville de Poitiers est une remarquable réalisation architecturale du XIXe siècle, riche de symboles célébrant la ville et le pouvoir municipal.

©Yann Gachet