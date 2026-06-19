Jeu immersif en réalité augmentée Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Constituez votre équipe de deux, résolvez ce mystère et percez le secret d’Amélia !

Une tablette avec l’application vous sera fournie après vérification de votre inscription. Trouvez les cartes réparties dans la bibliothèque et scannez les « QR Codes » pour découvrir les objets virtuels. Trouvez les connections en interaction avec les objets pour en obtenir de nouveaux, qui sont utilisés pour avancer dans la résolution d’énigmes faisant partie de l’histoire de ce manoir hanté.

Uniquement à partir de 12 ans.

Durant les vacances scolaires, réservation obligatoire auprès des bibliothécaires sur place.

Vous vous retrouvez piégé.e.s dans la demeure abandonnée des Vonleaken. Un mystère rode autour de ce manoir. On raconte qu’une petite fille aurait disparue il y a bien longtemps et que son corps n’a jamais été retrouvé. Saurez-vous résoudre ce mystère et percerez-vous le secret d’Amélia ?

Du mardi 20 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires sur place.

Public jeunes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

