Jeu : le loup des archives, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Côtes d'Armor · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Jeu : le loup des archives 19 et 20 septembre Archives départementales des Côtes d’Armor Côtes-d’Armor
Réservation conseillée (jauge limitée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Le petit loup des archives est malade. Viens nous aider à le soigner en parcourant le département à la recherche du bon remède.
Un jeu à énigmes conçu par les archivistes que l’on vous invite à tester pour ces journées européennes du matrimoine et du patrimoine.
Archives départementales des Côtes d’Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 78 78 77 http://archives.cotesdarmor.fr/
Un jeu à énigmes
©AD22
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