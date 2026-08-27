Jeu : le potager des saisons Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de la Fête des jardins, venez tester ce jeu de la Maison du jardinage et du compostage parmi d’autres dans le Parc de Bercy !
Un jeu de plateau pour comprendre quelles pratiques sont adaptées à quelles saisons. Un jeu pour tester ses connaissances et découvrir le jardinage écologique.
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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