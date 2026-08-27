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Jeu : le potager des saisons Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Jeu : le potager des saisons Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Dans le cadre de la Fête des jardins, venez tester ce jeu de la Maison du jardinage et du compostage parmi d’autres dans le Parc de Bercy !

Un jeu de plateau pour comprendre quelles pratiques sont adaptées à quelles saisons. Un jeu pour tester ses connaissances et découvrir le jardinage écologique.
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature


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