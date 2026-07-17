Jeu : le secret de Notre-Dame-la-Grande, Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers

Informations pratiques

Jeu : le secret de Notre-Dame-la-Grande Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-la-Grande Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez « Le Secret de Notre-Dame-la-Grande » et glissez-vous dans la peau des bâtisseurs de l’église Notre-Dame-la-Grande. Gérez vos ressources et participez à l’édification de ce chef-d’œuvre de l’art roman.

Ce jeu de stratégie a été conçu par les élèves du lycée Nelson-Mandela de Poitiers. Ce projet collectif réunit des classes de seconde professionnelle, générale et technologique, qui ont contribué à sa création.

Église Notre-Dame-la-Grande Place de Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86073 Vienne Nouvelle-Aquitaine Tout au long de la journée, le public est invité à rencontrer les entreprises qui interviennent sur le chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande, et à découvrir les métiers et les savoir-faire qui en font une opération d’exception !

En présence des entreprises La Soporen, Arthéma/Julian-James conservation, les Ateliers Verre Jade et les ateliers Bouvier.

Découvrez Le Secret de Notre-Dame-la-Grande et glissez-vous dans la peau des bâtisseurs de l’église Notre-Dame-la-Grande. Gérez vos ressources et participez à l’édification de ce chef-d’œuvre de de…

©Clara Alonso