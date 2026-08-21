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Jeu « Mission Patrimoine », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres

Jeu « Mission Patrimoine », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres
Adresse
Avenue Radolfzell 13800 Istres
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône

Jeu « Mission Patrimoine » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier/jeu de sensibilisation sur le thème de cette édition 2026 des Journées du Patrimoine « Patrimoine en péril ». Le public est invité à réfléchir aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine et aux moyens de le préserver.

Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/
Atelier/jeu de sensibilisation sur le thème de cette édition 2026 des Journées du Patrimoine « Patrimoine en péril ». Le public est invité à réfléchir aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine et…

©Collection Ressources et Mémoires, Médiathèque Métropolitaine Aix-Marseille-Provence, 2026

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