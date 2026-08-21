Jeu « Mission Patrimoine », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres
Informations pratiques
Jeu « Mission Patrimoine » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Atelier/jeu de sensibilisation sur le thème de cette édition 2026 des Journées du Patrimoine « Patrimoine en péril ». Le public est invité à réfléchir aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine et aux moyens de le préserver.
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/
Atelier/jeu de sensibilisation sur le thème de cette édition 2026 des Journées du Patrimoine « Patrimoine en péril ». Le public est invité à réfléchir aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine et…
©Collection Ressources et Mémoires, Médiathèque Métropolitaine Aix-Marseille-Provence, 2026
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