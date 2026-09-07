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Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

samedi 17 octobre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Auditorium du Pôle culturel Chabran
Adresse
660 avenue John Kennedy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus Samedi 17 octobre, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Samedi 17 octobre

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus

Ce jeu, inspiré du jeu Motus, est une version adaptée pour deviner des mots du parler marseillais ou provençal. Nous vous proposons de partager son succès et de venir le pratiquer en direct : on propose des lettres, on se trompe, on découvre mais surtout, on apprend en s’amusant (téléphone portable indispensable). Ce moment ludique sera accompagné et commenté par Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste, chroniqueur sur Ici Provence et créateur du jeu Motchus.
Tout public – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

18h – Auditorium du Pôle culturel Chabran

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Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus

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