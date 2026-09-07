Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus Samedi 17 octobre, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Samedi 17 octobre

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus

Ce jeu, inspiré du jeu Motus, est une version adaptée pour deviner des mots du parler marseillais ou provençal. Nous vous proposons de partager son succès et de venir le pratiquer en direct : on propose des lettres, on se trompe, on découvre mais surtout, on apprend en s’amusant (téléphone portable indispensable). Ce moment ludique sera accompagné et commenté par Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste, chroniqueur sur Ici Provence et créateur du jeu Motchus.

Tout public – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

18h – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/motchus-en-laive.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Jeu « Motchus en laïve » par Médéric Gasquet-Cyrus