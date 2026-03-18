JEU PARCOURS ESPION

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La MAM recrute les meilleurs espions ! Passe les tests d’aptitudes physique, observation, dextérité… tente ta chance !

La MAM recherche les meilleurs espions de la région. Pour être recruté, il faudra passer différents tests d’aptitudes épreuves physiques, dextérité, observation… Prêt à tenter ta chance ?

Sur inscription dès 7 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

MAM is recruiting the best spies! Pass the aptitude tests: physical, observation, dexterity? try your luck!

L’événement JEU PARCOURS ESPION Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34