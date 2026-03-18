JEU PARCOURS ESPION Béziers
JEU PARCOURS ESPION Béziers vendredi 24 avril 2026.
JEU PARCOURS ESPION
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La MAM recrute les meilleurs espions ! Passe les tests d’aptitudes physique, observation, dextérité… tente ta chance !
La MAM recherche les meilleurs espions de la région. Pour être recruté, il faudra passer différents tests d’aptitudes épreuves physiques, dextérité, observation… Prêt à tenter ta chance ?
Sur inscription dès 7 ans.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
MAM is recruiting the best spies! Pass the aptitude tests: physical, observation, dexterity? try your luck!
L’événement JEU PARCOURS ESPION Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34