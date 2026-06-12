Jeu/photo Shooting au musée Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Jeu/photo Shooting au musée
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’aide d’indices photographiques, partez à la découverte d’oeuvres et d’objets emblématiques des collections des musées Historique et des Beaux-Arts. Vous aurez également la possibilité de vous glisser dans la peau d’un(e) Alsacien(ne) d’autrefois avant d’immortaliser ce moment en repartant avec une photo souvenir. 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
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English :
L’événement Jeu/photo Shooting au musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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