Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 11:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Dans ce spectacle tendre et ludique, on suit les aventures de Basile lors de son premier jour d’école. Une étape importante pour un enfant un peu différent, dont l’imagination débordante peut parfois être bien encombrante.
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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
In this tender and playful show, we follow Basile’s adventures on his first day of school. It’s a major milestone for a child who’s a little different, whose boundless imagination can sometimes be quite a burden.
L’événement Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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