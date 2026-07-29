Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 11:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dans ce spectacle tendre et ludique, on suit les aventures de Basile lors de son premier jour d’école. Une étape importante pour un enfant un peu différent, dont l’imagination débordante peut parfois être bien encombrante.

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

In this tender and playful show, we follow Basile’s adventures on his first day of school. It’s a major milestone for a child who’s a little different, whose boundless imagination can sometimes be quite a burden.

L’événement Jeu Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême