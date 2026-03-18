JEU TOUS À VOS BRIQUES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-29

Plus de 80 ans de créativité avec ce jeu de construction ! Ateliers après l’expo Les fables de La Fontaine.

Depuis plus de 80 ans, ce jeu de construction fascine tous les âges et offre presque toutes les possibilités. Les valeurs de la marque sont l’amusement, la créativité, la construction, la qualité, l’apprentissage et la bienveillance. Après la visite de l’exposition Les fables de La Fontaine, les ateliers de construction raviront les plus créatifs tous à vos briques !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sur inscription dès 4 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 80 years of creativity with this building set! Workshops after the exhibition Les fables de La Fontaine.

L’événement JEU TOUS À VOS BRIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34