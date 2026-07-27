Jeu VR Il faut sauver la tour Mélusine Office de Tourisme Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Jeu VR Il faut sauver la tour Mélusine

Office de Tourisme 85120 Place du Bail Vouvant Vendée

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

La fée de Vouvant a besoin de vous ! Braves Lancelot en herbe, il est temps d’enfiler votre armure de chevalier la fée Mélusine, fondatrice de Vouvant (selon la légende) vous attend !

UN PARCOURS LUDIQUE ET IMMERSIF…

Le parcours offre une exploration immersive de l’ancien château de Vouvant grâce à des contenus historiques et architecturaux, des quiz, des mini-jeux et des vues en réalité virtuelle. Guidés par la fée Mélusine, explorez l’histoire de la tour Mélusine et découvrez comment préparer la défense du château avant l’arrivée de l’armée de roi de France !

Erreur historique !

Notre voyageuse du temps, la fée Mélusine, a changé le cours de l’histoire. Vous voilà propulsés en 1242, pour une balade historique avec un grand H et une ascension stupéfiante où il en va de la défense du château de Vouvant !

Une expérience en réalité virtuelle qui tombe à pic pour vous immiscer illico dans les troupes de la fée Mélusine en alerte. On compte sur vous ! Serez-vous capables de sauver la tour Mélusine ?

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Lieu de rendez-vous Office de Tourisme de Vouvant, place du Bail 85120 Vouvant

Horaires selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Vouvant (consulter les horaires 2026)

Parcours place du Bail (ancienne cour du château) et intérieur de la tour Mélusine (sauf kit PMR)

Durée environ 1h00

Public à partir de 7 ans

La réservation en ligne est disponible jusqu’à 1h avant le créneau sélectionné.

D’autres créneaux horaires sont possibles en se présentant directement à l’Office de Tourisme.

Tarifs

Kit (4 pers.) 12,00€

Kit supplémentaire (4 pers.) 6,00€

INFORMATIONS PRATIQUES

– Se présenter au plus tard 1h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme

– Prévoir son ou ses smartphones personnels avec la batterie chargée

– Le parcours se déroule majoritairement en extérieur

– Une version du parcours adaptée aux personnes à mobilité réduite est proposée

– La montée à la tour Mélusine est limitée à 25 personnes en simultané

– Les chiens tenus en laisse sont admis dans la tour Mélusine

COMMENT FONCTIONNE UN KIT ?

– 1 kit est valable pour 4 personnes maximum, pour 1 smartphone, soit 1 casque de réalité virtuelle Cardboard loué

Chaque kit comprend

– le code de téléchargement du parcours

– la location d’un casque de réalité virtuelle Cardboard

– la location d’une clé pour entrer dans la tour Mélusine (sauf kit PMR)

Le kit supplémentaire à 6,00€ est uniquement réservable après l’achat d’un premier kit à 12,00€. .

Office de Tourisme 85120 Place du Bail Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fairy of Vouvant needs your help! Brave budding Lancelots, it’s time to don your knight’s armor: the fairy Melusine, founder of Vouvant (according to legend), is waiting for you!

L’événement Jeu VR Il faut sauver la tour Mélusine Vouvant a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin