Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT : tout le public fait le show ! Restaurant « Goulot » Paris

JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT : tout le public fait le show ! Restaurant « Goulot » Paris

JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT : tout le public fait le show ! Restaurant « Goulot » Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Restaurant « Goulot »

Adresse : 52 Rue Popincourt

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : <p>➤ <b>PLACE ASSISE POUR DÎNER</b> : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC </p><p>➤ <b>PLACE ASSISE SELON DISPO</b> : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre arrivée (30 places assises). </p><p>➤ <b>DEBOUT ou assis</b> : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.</p>

JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT :
tout le public fait le show !

De 19h30 à
23h00

MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au
rythme d’une guitare et d’une batterie.

Même les plus timides. Même celles et ceux qui
chantent faux…

Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.

IMPORTANT

Les places
assises sont réservées en priorité aux personnes qui dînent. Il est donc
vivement recommandé de réserver pour dîner. Sans dîner, vous êtes bien sûr
les bienvenus.

..

PLACE
ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC

PLACE
ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre
arrivée (30 places assises).

DEBOUT ou
assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.

..

LE MENU

➤ 31 € maxi la
planche à partager à deux ou plus (végé, fromage, viande ou mixte).

➤ Les boissons
à des prix très doux.

Découvrir la
carte : https://www.goulot-paris.com/cartes

Une participation au chapeau pour les musiciens qui
animeront votre soirée pendant 3 à 4 heures vous sera gentiment demandée.
Aucune obligation bien sûr.

..

Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux
sociaux…

Tout est sur notre site internet :

https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

Restaurant « Goulot »

52 Rue Popincourt, 75011 Paris

Métro Saint-Ambroise (ligne 9)

MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.
Même les plus timides. Même celles et ceux qui chantent faux…
Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit sous condition

PLACE
ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC

PLACE
ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre
arrivée (30 places assises).

DEBOUT ou
assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.

Public adultes. A partir de 22 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T23:00:00+02:00

Restaurant « Goulot » 52 Rue Popincourt  75011 Paris
https://fb.me/e/4nFoFDebl https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/


Afficher la carte du lieu Restaurant « Goulot » et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)