JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT :

tout le public fait le show !

De 19h30 à

23h00

MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au

rythme d’une guitare et d’une batterie.

Même les plus timides. Même celles et ceux qui

chantent faux…

Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.

IMPORTANT

Les places

assises sont réservées en priorité aux personnes qui dînent. Il est donc

vivement recommandé de réserver pour dîner. Sans dîner, vous êtes bien sûr

les bienvenus.

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➤ PLACE

ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC

➤ PLACE

ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre

arrivée (30 places assises).

➤ DEBOUT ou

assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.

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LE MENU

➤ 31 € maxi la

planche à partager à deux ou plus (végé, fromage, viande ou mixte).

➤ Les boissons

à des prix très doux.

Découvrir la

carte : https://www.goulot-paris.com/cartes

Une participation au chapeau pour les musiciens qui

animeront votre soirée pendant 3 à 4 heures vous sera gentiment demandée.

Aucune obligation bien sûr.

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Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux

sociaux…

Tout est sur notre site internet :

https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

Restaurant « Goulot »

52 Rue Popincourt, 75011 Paris

Métro Saint-Ambroise (ligne 9)

MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.

Même les plus timides. Même celles et ceux qui chantent faux…

Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit sous condition

➤ PLACE

ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC

➤ PLACE

ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre

arrivée (30 places assises).

➤ DEBOUT ou

assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.

Public adultes. A partir de 22 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T23:00:00+02:00

Restaurant « Goulot » 52 Rue Popincourt 75011 Paris

https://fb.me/e/4nFoFDebl https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/



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