JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT : tout le public fait le show ! Restaurant « Goulot » Paris
JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT : tout le public fait le show ! Restaurant « Goulot » Paris jeudi 21 mai 2026.
JEUDI 21 MAI à Paris – CONCERT :
tout le public fait le show !
MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au
rythme d’une guitare et d’une batterie.
Même les plus timides. Même celles et ceux qui
chantent faux…
Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.
IMPORTANT
Les places
assises sont réservées en priorité aux personnes qui dînent. Il est donc
vivement recommandé de réserver pour dîner. Sans dîner, vous êtes bien sûr
les bienvenus.
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➤ PLACE
ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC
➤ PLACE
ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre
arrivée (30 places assises).
➤ DEBOUT ou
assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.
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LE MENU
➤ 31 € maxi la
planche à partager à deux ou plus (végé, fromage, viande ou mixte).
➤ Les boissons
à des prix très doux.
Découvrir la
carte : https://www.goulot-paris.com/cartes
Une participation au chapeau pour les musiciens qui
animeront votre soirée pendant 3 à 4 heures vous sera gentiment demandée.
Aucune obligation bien sûr.
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Vidéos, dates, paroles des chansons, réseaux
sociaux…
Tout est sur notre site internet :
https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil
Restaurant « Goulot »
52 Rue Popincourt, 75011 Paris
Métro Saint-Ambroise (ligne 9)
MIEUX QU’UN KARAOKÉ, c’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.
Même les plus timides. Même celles et ceux qui chantent faux…
Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante ensemble.
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit sous condition
➤ PLACE
ASSISE POUR DÎNER : réservation au 01 89 33 82 04 ou ici https://urls.fr/Q3cjqC
➤ PLACE
ASSISE SELON DISPO : c’est plus risqué, mais à voir avec Pauline à votre
arrivée (30 places assises).
➤ DEBOUT ou
assis : venez sans résa. Vous êtes bien sûr les bienvenus sans dîner.
Public adultes. A partir de 22 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T23:00:00+02:00
Restaurant « Goulot » 52 Rue Popincourt 75011 Paris
https://fb.me/e/4nFoFDebl https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/
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