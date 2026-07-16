JEUDI CHANSON, La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

JEUDI CHANSON Jeudi 7 janvier 2027, 20h30 La Manufacture Chanson

Entrée libre : 0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-07T20:30:00+01:00 – 2027-01-07T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-07T20:30:00+01:00 – 2027-01-07T23:30:00+01:00

Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaires de la Manufacture Chanson. Ce sont les Jeudis Chanson.

Jeudi 7 janvier 2027 – Scène ouverte

POUR RETROUVER LE PROGRAMME COMPLET, CLIQUEZ : ICI

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/agenda/727-JEUDI-CHANSON?session=727 »}] [{« link »: « https://www.manufacturechanson.org/autres-activites/scenes-ouvertes-jeudis-chanson/ »}]

Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaire …