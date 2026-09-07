Jeudi de l’Art : Les impressionnismes, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis

Informations pratiques

Jeudi de l’Art : Les impressionnismes Jeudi 24 septembre, 14h30, 18h30 Musée d’Art et d’Archéologie Oise

4€ en plus des droits d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Un jeudi par mois, à 14h30 puis à 18h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions temporaires et quelques sujets emblématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, à reconnaître les techniques et à vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

Au mois de septembre, les impressionnismes sont à l’honneur, alors que le centenaire de Claude Monet touche à sa fin. Si ces œuvres sont connues de tous, leur réalisation cache de nombreux secrets, qui vous seront révélés à l’occasion de cette conférence.

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.72.86 »}]

Un jeudi par mois, à 14h30 puis 18h30, les musées vous initient à l’histoire de l’art. En septembre, réapprenez à lire les œuvres impressionnistes à la lumière des dernières recherches.

Schryve