Jeudi des Fabriques : La petite machine, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes

Jeudi des Fabriques : La petite machine 23 et 30 juillet La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Du 20 au 31 juillet, la Ville de Nantes accueille La Petite Machine à la Fabrique Bellevue-Chantenay, un dispositif d’accompagnement pour les artistes du territoire, de Loire Atlantique et des environs. Tous les niveaux de développement y sont accomopagnés.

Avec une équipe de rêve La Petite Machine propose la possibilité d’avoir du coaching scénique, coaching vocal, aide à la structuration, un accompagnement pour améliorer sa communication, du media training, un accompagnement technique et une formation de formateurs !

Dans le cadre des Jeudis des Fabriques, les artistes participants à La Petite Machine proposeront deux temps de restitution.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Du 20 au 31 juillet, la Ville de Nantes accueille La Petite Machine à la Fabrique Bellevue-Chantenay, un dispositif d’accompagnement pour les artistes du territoire.