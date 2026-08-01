Informations pratiques

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Atelier naturaliste Les habitants nocturnes du domaine

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Connaissez-vous les habitants nocturnes qui peuplent le domaine d’Harcourt? Découvrez la faune de l’arboretum lors de petits ateliers naturalistes et ludiques. Amphibiens, oiseaux de nuit et petits mammifères n’auront plus de secrets pour vous.

Avec l’association Naturellement Reuilly .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Atelier naturaliste Les habitants nocturnes du domaine

L’événement Jeudi d’Harcourt Atelier naturaliste Les habitants nocturnes du domaine Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay