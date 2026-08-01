Pokébalade Harcourt
mercredi 5 août 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Pokébalade
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19
Avez-vous déjà vu un arbre Pokémon ?
L’Arboretum du domaine d’Harcourt rassemble de nombreuses espèces venues du monde entier !
Parmi lesquelles, vous trouverez des arbres et plantes qui ont servis d’inspiration à la création du monde des Pokémons.
Passionnés de botanique et de Pokémon, petits et grands, partez à l’aventure, découvrez leurs origines, et observez-les tous ! .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pokébalade
L’événement Pokébalade Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
À voir aussi à Harcourt (Eure)
- Visite guidée Arbres et légendes Harcourt 5 août 2026
- Jeudi d’Harcourt Soirée jeux Harcourt 6 août 2026
- Spectacle Dancing Spirit Harcourt 9 août 2026
- Balade sensorielle des tout-petits (0-5 ans) Harcourt 12 août 2026
- Balade sensorielle (adultes et enfant + de 6 ans) Harcourt 12 août 2026