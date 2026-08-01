Informations pratiques

Harcourt

Pokébalade

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-19

Avez-vous déjà vu un arbre Pokémon ?

L’Arboretum du domaine d’Harcourt rassemble de nombreuses espèces venues du monde entier !

Parmi lesquelles, vous trouverez des arbres et plantes qui ont servis d’inspiration à la création du monde des Pokémons.

Passionnés de botanique et de Pokémon, petits et grands, partez à l’aventure, découvrez leurs origines, et observez-les tous ! .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Pokébalade

L’événement Pokébalade Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay