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AGENDA · Harcourt

Pokébalade Harcourt

mercredi 5 août 2026 · Harcourt

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Domaine d'Harcourt 5 Rue de la Gare
Ville
27800 Harcourt
Département
Eure
Tarif

Harcourt

Pokébalade

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19

Avez-vous déjà vu un arbre Pokémon ?
L’Arboretum du domaine d’Harcourt rassemble de nombreuses espèces venues du monde entier !
Parmi lesquelles, vous trouverez des arbres et plantes qui ont servis d’inspiration à la création du monde des Pokémons.
Passionnés de botanique et de Pokémon, petits et grands, partez à l’aventure, découvrez leurs origines, et observez-les tous !   .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 

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English : Pokébalade

L’événement Pokébalade Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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