Informations pratiques

Harcourt

Visite guidée Arbres et légendes

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-19

Depuis les temps les plus reculés, l’imaginaire autour des arbres a permis de construire de nombreux mythes et légendes. Plongez au cœur de ces histoires millénaires et venez percer le mystère des essences qui peuplent l’arboretum d’Harcourt. Durant la visite, ramassez un bois de premier choix pour réaliser une véritable baguette de sorcier.ère qui enchantera votre voyage auprès des arbres. .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Visite guidée Arbres et légendes

L’événement Visite guidée Arbres et légendes Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay