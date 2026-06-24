AGENDA · Harcourt
Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots Harcourt
jeudi 9 juillet 2026 · Harcourt
Informations pratiques
Harcourt
Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ce joyeux trio chante du folk, du rock, du blues, de la country. .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots
L’événement Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
À voir aussi à Harcourt (Eure)
- Spectacle La Belle aux Cheveux d’Or Harcourt 5 juillet 2026
- Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt Harcourt 12 juillet 2026
- Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale Harcourt 16 juillet 2026
- Jeudi d’Harcourt Soirée jeux en famille Harcourt 23 juillet 2026
- Visite théâtralisée Harcourt 25 juillet 2026