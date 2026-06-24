Informations pratiques

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Ce joyeux trio chante du folk, du rock, du blues, de la country. .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots

L’événement Jeudi d’Harcourt Concert Les vieux haricots Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay