Harcourt

Spectacle La Belle aux Cheveux d’Or

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un conteur-bâtisseur entre en scène et manipule un jeu de construction en bois. Paroles et Kaplas se répondent en écho. L’histoire commence, les images apparaissent et nous emmène sur les traces d’Ivan. Fils adoptif d’un maçon, il voudrait construire un château si grand que tout le monde pourrait tenir dedans. Dans ce spectacle, on construit à tous les étages, le conteur construit son décor, le maçon construit des maisons, Ivan construit sa vie et même l’histoire semble être un jeu d’empilement. En associant plusieurs motifs de contes merveilleux et initiatiques que petits et grands auront plaisir à reconnaitre, Guillaume Alix tisse une allégorie du Grandir originale et poétique.

A partir de 6 ans. .

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr

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English : Spectacle La Belle aux Cheveux d’Or

L’événement Spectacle La Belle aux Cheveux d’Or Harcourt a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay