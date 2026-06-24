Harcourt

Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’association A.I.D.E les Z’ARTS propose une initiation à l’improvisation théâtrale. En format de scène ouverte, venez découvrir lors de cet atelier participatif l’univers du théâtre d’improvisation et révélez votre talent ! .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale

L’événement Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay