Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale Harcourt
Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale Harcourt jeudi 16 juillet 2026.
Harcourt
Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’association A.I.D.E les Z’ARTS propose une initiation à l’improvisation théâtrale. En format de scène ouverte, venez découvrir lors de cet atelier participatif l’univers du théâtre d’improvisation et révélez votre talent ! .
Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70
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English : Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale
L’événement Jeudi d’Harcourt Initiation à l’improvisation théâtrale Harcourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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