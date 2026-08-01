Informations pratiques

Harcourt

Jeudi d’Harcourt Veillée contée avec L’Arbre chuchoteur

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Aux pieds des arbres, installez-vous confortablement et embarquez pour un voyage au pays des arbres et des contes. Lyse, de l’Arbre chuchoteur vous proposera deux séances de contes amérindiens, dans le cercle de la parole et de la terre, au rythme du tambour. Des histoires d’animaux et de coyote filou et malin à découvrir à partir de 4 ans. N’oubliez pas votre plaid ! .

Domaine d’Harcourt 5 Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70

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English : Jeudi d’Harcourt Veillée contée avec L’Arbre chuchoteur

L’événement Jeudi d’Harcourt Veillée contée avec L’Arbre chuchoteur Harcourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay