Munster

Jeudi du parc Hartmann Carnet de bal

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Au son des violons et des flûtes, venez partager un moment convivial et authentique lors d’une soirée folk celtique riche en bonne humeur.

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Programmation animations musicales par le groupe Irish Stream et Au grés des vents de 18h30 à 22h .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To the sound of violins and flutes, come join us for a warm and authentic evening of Celtic folk music filled with good cheer.

L’événement Jeudi du parc Hartmann Carnet de bal Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster