Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio, Petit port de Haute-Indre, Indre

Informations pratiques

Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio Jeudi 23 juillet, 17h00 Petit port de Haute-Indre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais de l’été

En partenariat avec « L’étoile verte, premiers pas », la Ville d’Indre et l’Association Culturelle de l’Été vous invitent :

Dès 17h, des balades en attelage, des jeux en bois, un tipi lecture et un photobooth dans un espace détente.

La soirée se poursuivra à 20h30 avec Lo’Jo en trio pour « des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées. »

Jeudi 23 juillet de 17h à 22h

Chemin du port de Haute-Indre

Food truck sur place. Pensez à votre éco-cup

✅ Gratuit

Petit port de Haute-Indre Place Jean Saillant Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais