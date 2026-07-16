Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio, Petit port de Haute-Indre, Indre
jeudi 23 juillet 2026 · Petit port de Haute-Indre · Indre
Informations pratiques
Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio Jeudi 23 juillet, 17h00 Petit port de Haute-Indre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais de l’été
En partenariat avec « L’étoile verte, premiers pas », la Ville d’Indre et l’Association Culturelle de l’Été vous invitent :
Dès 17h, des balades en attelage, des jeux en bois, un tipi lecture et un photobooth dans un espace détente.
La soirée se poursuivra à 20h30 avec Lo’Jo en trio pour « des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées. »
Jeudi 23 juillet de 17h à 22h
Chemin du port de Haute-Indre
Food truck sur place. Pensez à votre éco-cup
✅ Gratuit
Petit port de Haute-Indre Place Jean Saillant Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais
À voir aussi à Indre (Loire-Atlantique)
- Sortie nature oiseaux de plaine Argy 17 juillet 2026
- Stage des vacances d’été au musée d’Argentomagus Saint-Marcel 17 juillet 2026
- Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc 17 juillet 2026
- Sieste littéraire Chassignolles 17 juillet 2026
- Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay 17 juillet 2026