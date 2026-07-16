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Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio, Petit port de Haute-Indre, Indre

jeudi 23 juillet 2026 · Petit port de Haute-Indre · Indre

Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio, Petit port de Haute-Indre, Indre

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Petit port de Haute-Indre
Adresse
Place Jean Saillant
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique

Jeudi Indrais + L’étoile verte, premier pas : Lo’Jo Trio Jeudi 23 juillet, 17h00 Petit port de Haute-Indre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais de l’été
En partenariat avec « L’étoile verte, premiers pas », la Ville d’Indre et l’Association Culturelle de l’Été vous invitent :
Dès 17h, des balades en attelage, des jeux en bois, un tipi lecture et un photobooth dans un espace détente.
La soirée se poursuivra à 20h30 avec Lo’Jo en trio pour « des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées. »
Jeudi 23 juillet de 17h à 22h
Chemin du port de Haute-Indre
Food truck sur place. Pensez à votre éco-cup
✅ Gratuit

Petit port de Haute-Indre Place Jean Saillant Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un concert de Lo’Jo Trio et des jeux pour le premier Jeudi Indrais

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