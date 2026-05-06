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Jeudi midi Grandes figures de l’ethnologie française Jean Rouch rue Corneille Angoulême

Jeudi midi Grandes figures de l’ethnologie française Jean Rouch rue Corneille Angoulême jeudi 17 décembre 2026.

Lieu
rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
12:15:00
Tarif
4.7 4.7 4.7

Angoulême

Jeudi midi Grandes figures de l’ethnologie française Jean Rouch

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 12:15:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
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rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.

L’événement Jeudi midi Grandes figures de l’ethnologie française Jean Rouch Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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