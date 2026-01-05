Jeudi midi Le nouveau centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial Rue Corneille Angoulême
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 12:15:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
Conférence animée par Marion Belleville.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Every Thursday, from 12.15pm to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.
Lecture by Marion Belleville.
L’événement Jeudi midi Le nouveau centre d’Interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial Angoulême a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême