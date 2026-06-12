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Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri rue Corneille Angoulême

Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri rue Corneille Angoulême jeudi 15 octobre 2026.

Lieu : rue Corneille

Adresse : Musée d'Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 15 octobre 2026

Fin : jeudi 15 octobre 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif : 4.7 4.7 4.7

Angoulême

Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 12:15:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
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rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.

L’événement Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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