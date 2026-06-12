Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri rue Corneille Angoulême
Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri rue Corneille Angoulême jeudi 15 octobre 2026.
Angoulême
Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri
rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 12:15:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
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rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.
L’événement Jeudi midi Mission protestante et patrimoine camerounais par Édouard Henri Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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