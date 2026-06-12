Jeudi midi Plumes de paradis Rue Corneille Angoulême
Jeudi midi Plumes de paradis Rue Corneille Angoulême jeudi 5 novembre 2026.
Angoulême
Jeudi midi Plumes de paradis
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 12:15:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.
L’événement Jeudi midi Plumes de paradis Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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