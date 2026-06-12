Jeudi midi Visite de l’exposition du Circuit des remparts par Sylvie Hérault Rue Corneille Angoulême jeudi 17 septembre 2026.

Angoulême

Jeudi midi Visite de l’exposition du Circuit des remparts par Sylvie Hérault

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 12:15:00

fin : 2026-09-17 13:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.

L’événement Jeudi midi Visite de l’exposition du Circuit des remparts par Sylvie Hérault Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême