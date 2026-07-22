Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur Chartres
jeudi 24 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
La Vie de l’évêque Solemnis relate une légende selon laquelle Clovis se serait converti après son passage à Chartres.
Construite plusieurs siècles après les faits, cette histoire a façonné la mémoire du roi des Francs. Cette conférence explore la frontière entre histoire et légende à travers quinze siècles de réécritures. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The *Vie de l’Évêque Solemnis* recounts a legend according to which Clovis is said to have converted after his visit to Chartres.
L’événement Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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