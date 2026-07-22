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Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur Chartres

jeudi 24 septembre 2026 · Chartres

Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur Chartres

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

La Vie de l’évêque Solemnis relate une légende selon laquelle Clovis se serait converti après son passage à Chartres.
Construite plusieurs siècles après les faits, cette histoire a façonné la mémoire du roi des Francs. Cette conférence explore la frontière entre histoire et légende à travers quinze siècles de réécritures.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The *Vie de l’Évêque Solemnis* recounts a legend according to which Clovis is said to have converted after his visit to Chartres.

L’événement Jeudis de l’archéologie Et si Clovis avait été baptisé à Chartres ? Les récits anciens d’un baptême fondateur Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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