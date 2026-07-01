Jeudis dépannage, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Informations pratiques

Jeudis dépannage 3 – 24 septembre, les jeudis Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T13:00:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T16:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]

4 créneaux individuels d’une heure pour résoudre votre problème sur un ordinateur portable. Prenez rendez-vous et précisez bien votre problème.

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